大手スーパーとは何が違うのか？地方発スーパーが首都圏で存在感を強めている。ディスカウント型から生鮮重視型まで業態は多様だが、共通するのは「わざわざ行きたくなる店づくり」だ。関東初進出となるバロー横浜下永谷店を流通ウォッチャーの渡辺広明氏（５８）と現地取材すると、特売や利便性重視とは一線を画す売り場が見えてきた。地方発のローカルスーパーが首都圏への出店を強めている。九州を中心に大小４形態で３５