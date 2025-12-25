Image: Shutterstock 2023年1月6日の記事を編集して再掲載しています。不思議なロストバゲージの旅。2022年年末、アメリカを襲った「クリスマス大寒波」。6,000便もキャンセルが出たほどの大混乱でした。運良く飛行機に乗れても、荷物を失うロストバゲージに遭ってしまった人もたくさんいました。そんななか、航空会社も頼りにならず、自分の荷物のAirTagを頼りに自らロストバゲージを追跡調