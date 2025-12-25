1.飼い主さんの異変を察知しているから 猫は察知能力が非常に高い生き物として知られており、なかでも飼い主さんの「いつもと違う」には敏感に反応します。 声を出して泣いたり、部屋に引きこもってしまったりと、飼い主さんの普段見ない姿に違和感を感じるのです。 猫は人のように、感情が動かされて「泣く」という行動を取ることはありません。 ですので「悲しくて泣いている」と理解することまでは、どうしても難し