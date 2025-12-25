「社交性がないから、将来やっていけない」―-。過去に投げつけられた呪いの言葉を克服し、海外で過ごしている筆者の友人。年末の地元で、かつての自分を否定した友人の母親と再会して……？ グループから余る子だった私 私の生まれ育った地域では、人間関係が世界の全て。 特に小学校時代は周りに馴染めず、常に私は「グループから一人余る子」。居心地が悪かった記憶しかありません。 いじめられるわけ