ホテルニューオータニ（東京）のパン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」から期間限定で“お年賀”クッキー缶『SATSUKIチョコレート＆クッキー〜2026 午年〜』を発売します。2026年限定のスイーツ『SATSUKIチョコレート＆クッキー〜2026 午年〜』は、ふんわり柔らかなバニラが香る、末広がりで縁起の良い“富士山”クッキーと、ローズ風味の“初日の出”メレンゲがお目見え。さらに、今回しか手に入らない2026年版の“干支”クッキ