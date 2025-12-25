「北海道だいすき発見隊」に任命されているポケモン、アローラロコンとロコンが、美しいくしろ地域の冬の旅を楽しく演出！くしろ地域13カ所を巡る「コンコンロコン ☆キラキラくしろ スタンプラリー☆」が開催されます☆ 北海道「ポケモン」コンコンロコン ☆キラキラくしろ スタンプラリー☆  開催期間：2026年1月24日（土）〜3月8日（日）スタンプ設置場所：釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、