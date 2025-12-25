人気の絵本「パンどろぼう」を手掛ける高知市在住の作家・柴田ケイコさんが描いたジャンボ絵馬が、12月25日、高知県いの町の椙本神社に奉納されました。いのの大国さまで親しまれる椙本神社では、約30年前から絵馬を奉納していて、2020年からは絵本作家の柴田ケイコさんに制作を依頼しています。25日は、柴田ケイコさんや、地元の子どもたちが見守る中、2026年の干支「午」のジャンボ絵馬が奉納されました。絵馬のタイトルは「駿馬