清水美依紗と吉高志音がダブル主演を務めるミュージカル『スキップとローファー』よりキャラクタービジュアル、集合ビジュアル、追加キャストが解禁された。【写真】岩倉美津未（清水美依紗）、志摩聡介（吉高志音）ほか、キャラクタービジュアルをいっき見！原作の『スキップとローファー』は、講談社「月刊アフタヌーン」で2018年10月号から連載されている、高松美咲の同名漫画。高校生の瑞々しい青春を題材にしながら、登場