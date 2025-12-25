ニューイヤー駅伝2026inぐんま（第70回全日本実業団対抗駅伝。群馬県庁発着の7区間100km）に新たな日本記録保持者が登場する。9月の東京2025世界陸上10000ｍ代表だった鈴木芽吹（24、トヨタ自動車）が、11月22日の八王子ロングディスタンス10000ｍで27分05秒92と、塩尻和也（29、富士通）が持っていた27分09秒80の日本記録を約4秒更新した。世界レベルの26分台に最短距離に位置した鈴木に、日本記録の振り返りとニューイヤー駅伝へ