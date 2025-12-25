沖縄県の玉城デニー知事は25日、報道各社のインタビューで、来年9月の任期満了に伴う知事選に3選を目指して出馬するかどうかを問われ「後援会や家族と相談して決めたい。やりたいことはまだまだいっぱいある」と意欲をにじませた。