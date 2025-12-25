けさ、横浜市鶴見区の交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた女性（30代）が乗用車にはねられ、死亡しました。乗用車は逃走し、警察はひき逃げ事件として捜査しています。きょう午前5時50分ごろ、横浜市鶴見区の交差点で「乗用車と歩行者の事故」と119番通報がありました。警察によりますと、横断歩道を歩いて渡っていた近くに住む30代女性が、右から走ってきた乗用車にひかれました。女性は全身を強く打ち、意識不明の重体で市内の