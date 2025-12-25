東京・自由が丘で電線のコンデンサーから出火する火事がありました。この付近では最大2500軒あまりで停電になりました。【映像】騒然とする現場の様子25日午後3時ごろ、目黒区自由が丘で、「電柱が燃えている」と通報がありました。警視庁などによりますと、電線のコンデンサーから煙が上がり、東京消防庁のポンプ車などが出動して消火活動が行われました。また自由が丘では東急電鉄の駅の近くの別の場所でも火事があったと