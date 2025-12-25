UEFAユースリーグはクラブチームによる19歳以下の大陸選手権であり、いわばチャンピオンズリーグのジュニア版だが、現在はCLやELと同じリーグフェーズ制が採用されている。全36チームで1つのリーグを戦っており、ビッグクラブのユースチームは軒並み同大会に参加している。現在首位はチェルシーU-19、2位はベンフィカU-19、3位はクラブ・ブルージュU-19となっているが、不調のクラブもある。ユヴェントスU-19は26位、バイエルン・