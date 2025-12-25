新潟地方気象台によりますと、26日の県内は強い冬型の気圧配置となり、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 各地で予想される最大瞬間風速は30～35ｍ。同じく、波の高さは6ｍです。 26日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、上・中越では山沿いで50ｃｍ・平地で15ｃｍ。下越では山沿いで30ｃｍ・平地で5ｃｍ。佐渡は5ｃｍです。その後も各地で27日にかけて降り続く見込みです。 26日は未明から昼