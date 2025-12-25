クリスマスに結婚を発表した来田涼斗と鶴岡果恋(C)産経新聞社、Getty Imagesオリックスの来田涼斗が、12月25日に自身のインスタグラムを更新。女子プロゴルファーの鶴岡果恋との結婚を発表した。23歳の来田にとって、鶴岡は26歳の姉さん女房。投稿したのは、タキシード姿の来田が、ドレスを着た鶴岡を抱きかかえ上げ、顔を近づけて見つめ合う素敵なウェディングフォトだ。【写真】見つめ合う来田涼斗と鶴岡果恋…素敵なウェデ