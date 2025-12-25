お笑いコンビ「オアシズ」の光浦靖子（５４）が２３日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に出演。更年期で「死ぬかと思った」出来事について語った。「一番特徴的なのは動悸（どうき）」と前置きをし、光浦は自身の更年期症状を話し始める。「ドキドキドキってするの、急に。生放送しててもしゃべってる途中とかにドキドキドキってなったりとか、困る」と悩んでいる更年期症状を明