森永乳業は25日、大貫陽一社長の発言や思考を取り込んだ「AI大貫さん」を全社員に向けて導入した。導入の狙いについて森永乳業は、「経営層の考え方をより身近に感じ、業務における意志決定時の参考として活用すること」としている。社員が業務で判断に迷うときに“AI社長”に相談したり、アドバイスが欲しいときには気軽に問いかける事が出来る。「AI大貫さん」のコメントは以下の通り。「AI大貫さん」は単なる便利ツールじゃない