日本サッカー協会（JFA）は25日、『天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会』における決勝戦について、2027年1月1日に『MUFGスタジアム（国立競技場）』で開催することを発表した。今回の発表によると、来年8月に開幕する天皇杯について、決勝戦の詳細が決定したとのことだ。開催日が2027年1月1日で、会場は『MUFGスタジアム（国立競技場）』に。“元日・国立”となるのは、第100回大会以来6年ぶりだ。決勝戦の詳細は以