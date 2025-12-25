レアアースを巡る構図日米欧の先進7カ国（G7）とチリ、オーストラリアなどの資源国が来年1月中旬に米首都ワシントンで財務相による会合を開く方向で調整していることが25日、複数の政府関係者への取材で分かった。中国が独占的な地位を占めるレアアース（希土類）をはじめとする重要鉱物に関し、中国に依存しない供給網の構築を目指すことを確認する方針だ。日本は片山さつき財務相が参加を検討している。レアアースは電気自動