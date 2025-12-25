【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は２５日、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が８７００トン級の原子力潜水艦の建造現場を訪れたと伝えた。正恩氏は韓国が進める原潜建造計画について「朝鮮半島地域の不安定化を一層引き起こす、必ず対応すべき安全上の脅威だ」と非難し、自国の原潜保有の意義を強調した。韓国・聯合ニュースは韓国軍関係者の話として、北朝鮮が軍事協力を強化するロシアから、原潜の動力源