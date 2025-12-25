武雄競輪モーニングＦ?「おトクにＰＬＡＹオッズパーク杯」が２６〜２８日の日程で開催される。武雄競輪を長年に渡り支え続けた重鎮・佐々木浩三（６３＝佐賀）が今節で４３年に及ぶ現役生活にピリオドを打つ。２５日はいつも通りの前検作業を淡々とこなしつつ、ラストランを迎える心境を語った。御年６３歳。現役最年長レーサーが今節、地元でラストランを迎える。１９８２年にデビュー（久留米競輪場）してから４３年。兄の