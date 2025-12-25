平塚競輪場で２８〜３０日の日程で開催される「ＫＥＩＲＩＮグランプリシリーズ２０２５」のＰＲのため、グラビアアイドルの篠崎愛（３３）ら関係者が２５日、東京・江東区の東京スポーツ新聞社を訪れた。平塚では３年ぶり１０回目の開催となる年末の大一番。２８日「ヤンググランプリ２０２５」（Ｇ?）を皮切りに２９日「ガールズグランプリ２０２５」、３０日「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５」（ＧＰ）と競輪界を締めくく