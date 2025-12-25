【モデルプレス＝2025/12/25】グラビアアイドル・女優の鈴木ふみ奈が24日、「週刊SPA！」（扶桑社）に掲載された「グラビアン魂アワード2025」にて、みうらじゅんとリリー・フランキーが選出する「みうらリリー賞」を受賞した。【写真】鈴木ふみ奈、豊満バスト大胆披露◆鈴木ふみ奈「週刊SPA！」史上初の快挙今回は、同誌史上初となる“トロフィー＋賞状”のW授与という快挙に加え、同誌での最多掲載記録（11回）を更新するという