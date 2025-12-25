俳優の波瑠さん（34）が2025年12月23日、自身のインスタグラムを更新。俳優の高杉真宙さん（29）と結婚したことを報告し、ウェディングドレス姿を披露した。2人は23年4月期のフジテレビ系ドラマ「わたしのお嫁くん」で共演している。「役者としてもより一層成長できるよう」波瑠さんは、「お世話になっている皆様へ」とコメントし、ウェディングドレス姿と白無垢姿を公開。また、それぞれのインスタグラムに連名のコメントを投稿し