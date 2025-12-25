25日午後4時ごろ、気象台は大雪に関する気象情報を発表しました。九州北部地方では25日夜から寒気が強まり、26日は上空約1500メートルにマイナス12℃以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため福岡県と佐賀県では山地を中心に、26日未明から朝にかけて大雪となる恐れがあり、平地でも雪が積もる所があるでしょう。25日午後6時から26日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通り