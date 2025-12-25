四国地方整備局が入る高松サンポート合同庁舎 国土交通省四国地方整備局は25日午後３時、「四国地方整備局渇水対策本部」を設置しました。貯水率が低下している肱川水系の鹿野川ダム（愛媛県）に加え、仁淀川水系の大渡ダム（高知県）でも取水調整を開始しました。大渡ダムの貯水率は25日午前９時現在約46％で、 近日中に40％を下回る見込です。鹿野川ダムの貯水率は25日午前９時現在0.7％で、12月5日から取水調整が