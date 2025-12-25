26日からの寒さで注意したいのが体調管理です。福岡県内のインフルエンザ感染者数は、高止まりが続いています。福岡県によりますと、21日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり63.69人で、前の週の0.84倍となり減少に転じました。ただ、感染者数は依然として多く、福岡県では5週連続でインフルエンザ警報が出されています。地区別では、福岡が69.42人、北九州が66.33人、筑豊が43