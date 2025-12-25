大人の女性の足元に寄り添うスニーカーブランド「プラスダイアナ」から、新年にふさわしい新作コレクションが登場します。「HAPPY NEW SNEAKERS！」をテーマに、履くだけで気分が高まるデザインとスタイルアップを叶えるシルエットが勢ぞろい。カジュアルになりすぎない上品さはそのままに、毎日のコーデに前向きなエッセンスをプラス。新しい一年のスタートに、足元からHAPPYを取り入れてみません