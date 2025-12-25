２５日午後４時３０分、新潟地方気象台は「暴風雪と高波及び大雪に関する新潟県気象情報」を発表しました。発表内容は以下の通りです。新潟県では、２６日未明から昼前にかけて雪を伴った非常に強い風が吹き、暴風雪となるでしょう。２６日明け方から夜遅くにかけて海は大しけとなり、警報級の高波となる見込みです。また、予想よりも寒気が強まったり、同じ地域で雪が降り続いた場合は、警報級の大雪となる可能性があります。［風