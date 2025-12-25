東映は12月25日、11月に発表していた新番組「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」について、2026年2月15日から放送を開始すると発表しました。作品は新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】の第1弾に位置付けられています。放送は毎週日曜午前9時30分から10時まで、テレビ朝日系24局で行われます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■“赤いヒーロー”を軸にした新たな特撮プロジェクト本作は、11月の情