海南省の海口税関が23日に明らかにしたところによると、中国石化海南煉油化工が生産したポリプロピレン55．25トンが「分散出荷、集中申告」モデルによって洋浦港の「二線口岸（海南自由貿易港と中国との間の通関地）」から島外へ順調に出荷された。これは海南自由貿易港で「分散出荷、集中申告」モデルを通じて通関が行われた貨物の第一弾となる。「分散出荷、集中申告」は海南自由貿易港で海南島全島を関税ゼロとする「封関運営」