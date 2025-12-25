J1アビスパ福岡は25日、DF池田樹雷人（29）と明治安田生命J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。昨夏に町田から福岡に期限付き移籍し、左利きのセンターバックとして活躍を期待されながら、昨年8月のG大阪戦で移籍後初出場した際に左膝の負傷で途中交代。前十字靱帯（じんたい）と外側半月板の損傷と診断され、手術を受けた。完全移籍した今季は治療過程で2月に再び手術を受けた。公式発表は2度だが、さらにもう一度、