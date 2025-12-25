Image: CASIO なんとまぁ景気の良さそうなデザイン！G-SHOCKが2026年の干支「午年」に向けて投入してきたGBM-2100CX-9AJRは、想像以上に金ピカなモデルでした。テーマは1日に千里を駆けるとされる伝説の名馬「千里馬」。新年のスタートにふさわしい勢い全開の一本に仕上がっています。 Image: CASIO ダイ