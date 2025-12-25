悲しげな表情の銀二郎とイライザNHK連続テレビ小説「ばけばけ」は26日、第13週「サンポ、シマショウカ。」の第65回が放送される。月照寺での帰り、松野トキ(郄石あかり)は山根銀二郎(寛一郎)からプロポーズを受ける。松野家 みんなを養うと宣言する銀二郎にトキは…。一方、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)はイライザ・ベルズランド(シャーロット・ケイト・フォックス)を自宅に招いていた。ヘブンはイライザに、日