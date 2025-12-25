西日本新聞社が主宰する第3期「西スポWEBOTTO！学生スポーツゼミ」は12月に最終回を迎えた。受講生は全8回の講座に特別編も加えて約半年間、スポーツに関わる学びを続けてきた。大学や学年の壁を越えて得た経験、知識、知見を今後にどう生かすのか。それぞれの目指す今後の方向性などを含め、意見を出し合って締めくくった。◇◇■修了証を手にそれぞれの引き締まった表情が印象的だった。最終回は、西日本新聞