福岡管区気象台は25日午後4時4分、福岡県に大雪注意報を発表した。福岡、北九州、筑後地方の強風と波浪注意報は継続。福岡、北九州、筑後地方では強風や高波に、福岡県では大雪にそれぞれ注意を呼びかけた。◇◇福岡県気象情報第3号12月25日午後3時53分福岡管区気象台発表福岡県の山地では、26日未明から朝にかけて大雪に注意してください。［気象概況］九州北部