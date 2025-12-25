日本サッカー協会が12月25日、2026年に開催する第106回天皇杯は８月に開幕し、決勝戦を2027年１月１日にMUFGスタジアム（国立競技場）で実施すると発表した。MUFGスタジアム（国立競技場）での開催は４年連続、元日開催は第100回大会以来６年ぶり。第101回以降の決勝は以下の日程で行なわれていた（会場／優勝チーム）。第101回 2021年12月19日（国立競技場／浦和レッズ）第102回 2022年10月16日（日産スタジアム／ヴァンフォ