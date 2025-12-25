マヂカルラブリーの野田クリスタルが２４日、ＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ２０２５」に出演。新プリズムシーソーの攻略法を編み出し、ＳＡＳＵＫＥ常連たちを唸らせた。野田は「年々、出番が短くなっている。ナレベ（ナレーションベース）やめてよ。チャンピオン、ナレベないよ、他の番組で」とＭ−１チャンピオンであることを強調してスタートした。一番最初の三角形の新プリズムシーソーに苦戦する選手が多い中、野田は立ち幅飛