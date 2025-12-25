マリナーズなどで活躍した岩隈久志氏が２４日（日本時間２５日）、ダルビッシュ有夫妻、青木宣親氏夫妻と過ごしたクリスマスの様子を公開した。「メリークリスマスダルの家で過ごさせてもらってから、ダルと聖子さんが楽しいイベントに連れて行ってくれました！ありがとう」とつづり、３家族が集まった集合写真を公開した岩隈氏。「青木家とダルビッシュ家と過ごす最高のクリスマスでした」とつづった。例年、オフ期間に米