ザ・ドリフターズの加藤茶（82）が25日、前日に最終回を迎えたテレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』で共演した歌手・オーイシマサヨシ（大石昌良、45）のXに登場。笑顔の“親子”ショットが公開された。【写真】「お似合い」「いい笑顔!!!」スーツ姿で“息子”オーイシマサヨシと笑顔の加藤茶同作で加藤はアパレル商社・TAKASHIROの前社長・高代慶太郎役を、オーイシは慶太郎の息子の慶次郎役をそれぞれ