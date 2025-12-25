フジテレビ「さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送ＳＰ」が２５日に放送された。みなみかわがキングオブコント準優勝芸人の離婚を告白して騒然。明石家さんまへのオモシロトークのプレゼントとして、みなみかわは「にゃんこスターのスーパー３助なんですけど、今年結婚したんですけど、今年離婚しました」と切り出した。共演者たちは「えぇ？！」「まだ言ってないってこと？」とざわっ。みなみかわは「ここで言ってくれ