ＪＬＰＧＡは２５日、来年３月２０日から中国で開催予定だったステップアップツアー特別競技『ＭｉｔｓｕｂｉｓｈｉＥｌｅｃｔｒｉｃＡｕｔｏｍａｔｉｏｎＷｏｍｅｎ’ｓＯｐｅｎ』について、中止が決定したことを発表した。リリースの中には理由として「共催者から開催中止の申し出があり」と記された。