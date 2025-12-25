ロピアの改善計画承認について記者会見する公正取引委員会の担当者＝25日午後、東京都港区大手スーパーマーケット「ロピア」（川崎市）が納入業者に無償で従業員を派遣させていたとして、独禁法違反（優越的地位の乱用）の疑いで調査していた公正取引委員会は25日、違反を認定しない「確約手続き」を適用し、同社の改善計画を承認した。業者約400社に、日当や交通費に相当する計約4億3千万円を返還する内容。ロピアは2022年9月