日本サッカー協会は２５日、２０２６年に開催する「天皇杯ＪＦＡ第１０６回全日本サッカー選手権大会」の決勝戦を２７年１月１日にＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で開催すると発表した。ＭＵＦＧスタジアムでの開催は４年連続、元日開催は、Ｊ１川崎が優勝した２０年度の第１００回大会以来６年ぶりとなる。Ｊリーグの秋春制移行に伴い、同大会は８月に開幕する。２５年度は町田が初優勝を果たした。