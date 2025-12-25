「宮崎麗果」の名前でインフルエンサーとして活動し、ネット上で成果報酬型の広告を行う会社の社長が4億9000万円を超える所得を隠し脱税したとして、東京地検特捜部に在宅起訴されました。【映像】都内を歩く黒木麗香被告の様子法人税法違反などの罪で特捜部に在宅起訴されたのは、東京・渋谷区にある「Solarie」と宮崎麗果の名前でインフルエンサーとして活動する社長の黒木麗香被告（37）です。特捜部によりますと、黒木被