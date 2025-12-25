１２月２８日の阪神６Ｒ・２歳新馬でアンコ（牝２歳、栗東・武英智厩舎、父フィレンツェファイア）が初星を狙う。除外でデビュー戦が１週延びたが、１３日の栗東・坂路で５１秒６―１３秒２の好時計をマークしており、初戦から力を出せる態勢は整っている。「性格もいいですし、馬格もある。血統的にはスピードタイプ。初戦から楽しみですし、（将来的にも）走ってきそう」と武英調教師も期待を込めた。