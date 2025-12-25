◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順発表＝１２月２５日先週のカヴァレリッツォで朝日杯ＦＳを制した栗東・吉岡辰弥厩舎が送り出すジャスティンビスタ（牡２歳、父サートゥルナーリア）は２枠３番からの発走となった。吉岡調教師は「極端な内外ではなかったし、内めでいいと思う」と納得の表情を浮かべた。前走の京都２歳Ｓから中３週だが、仕上げはカヴァレリッツォと同じよう