大井川鉄道グループでバス事業などを展開する（株）大鉄アドバンスは、１９９０年に導入され山間で活躍した乗合バス車両の運用を２０２６年３月で終了すると発表した。大井川鉄道井川線に日本唯一のアプト式鉄道が開業したのとほぼ同時に導入されたバス車両。約３６年間の活躍に気持ちを寄せたツアーを企画する。乗車券は、現在では珍しい硬い紙を使った「硬券」で、記念に持ち帰ることができる。名物広報の山本豊福氏が同行予定