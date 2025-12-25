12月16日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの山田陽翔投手にインタビューした模様を放送した。プロ初登板を果たしてから飛躍の年となった今シーズンを振り返ってもらった。 ――今シーズンは1軍初登板を果たしてから駆け抜けた1年になりました。刺激的な時間だったと思いますが、振り返っていかがですか?山田「チームの勝利に貢献できる場面でもたくさん投げさせていただ