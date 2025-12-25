12月17日放送のライオンズエクスプレスでは、引き続き埼玉西武ライオンズの山田陽翔投手にインタビューした模様を放送した。来シーズンの目標を訊いた。 ――今シーズン通して山田投手のピッチングを見ていたのですが、代名詞といえばフォークなのではないかなと思います。落差や精度というところが一つ高いレベルでやっているなと思いまして、そのあたりはご自身でどのように感じていますか?